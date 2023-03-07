Серебрякова (Агапова) Елена Романовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.
Бракосочетание
Около 1880
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Серебрякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
В списке прихожан в 1895 году 14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 463
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Серебрякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Серебряков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1890
Дочь: Серебрякова Фотина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Отец: мещанин Восприемники: мещане Семен Петрович Михелев и Любовь Григорьевна Серебрякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 11 номер 22
Рождение ребёнка
14.07.1892 ст.
Дочь: Серебрякова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Александра Константиновна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 22 номер 73
Рождение ребёнка
Вычислено 18.07.1893
Сын: Серебряков Павел Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: казаки Михаил Иванович Куранов и Екатерина Калистратовна Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 43 номер 69
Рождение ребёнка
05.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: мещане Семен Петрович Михелев и Пелагия Васильевна Березина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 10 номер 18
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Сын: Серебряков Василий Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: крестьянин Петр Иванович Грачев и мещанка города Рыльска Александра Ивановна Жеденева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 6 номер 11
Рождение ребёнка
24.07.1901 ст.
Дочь: Серебрякова Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: мещане Григорий Васильевич Гагин и Екатерина Ильинична Бородина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 42 номер 94
Рождение ребёнка
06.06.1904 ст.
Дочь: Серебрякова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Николаевич
Восприемники: мещанин Александр Иванович Ветлугин и казачка девица Фатина Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 30 номер 65
Смерть
После 1920