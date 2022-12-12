Серебряков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1859 ст.
Восприемники: Астраханский мещанин Александр Иванович Иванов и умершего Красноярского мещанина Ивана Федоровича Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Бракосочетание
Около 1880
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Серебрякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Серебрякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Серебряков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Серебрякова Фотина Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Сын: Серебряков Павел Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все