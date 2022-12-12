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Серебряков Иван Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.10.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1859 ст.

Отец: Серебряков Николай Иванович

Мать: Серебрякова Анастасия Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Александр Иванович Иванов и умершего Красноярского мещанина Ивана Федоровича Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Серебрякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Серебрякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Серебряков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Серебрякова Фотина Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Серебряков Павел Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 46... Показать все
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