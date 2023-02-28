Серебрякова Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1892 ст.
Дата смерти15.08.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1892 ст.
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Александра Константиновна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 22 номер 73
Смерть
15.08.1892 ст.
Умерла от слабого развития в возрасте 5 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 50 номер 167