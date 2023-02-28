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Серебрякова Серафима Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.07.1892 ст.

Дата смерти

15.08.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1892 ст.

Отец: Серебряков Иван Николаевич

Мать: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Александра Константиновна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 22 номер 73
Смерть
15.08.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от слабого развития в возрасте 5 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-10 файл 50 номер 167
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