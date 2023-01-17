Серебрякова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1881
В списке прихожан в 1895 году 14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 463
Бракосочетание
03.10.1899 ст.
Жених: мещанин Иван Григорьевич Вакуров - 21 лет холост Невеста: мещанка Екатерина Ивановна Серебрякова - 16 лет девица Поручители: мещане Василий Васильевич Гаврилов, Федор Николаевич Займенцев, Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно