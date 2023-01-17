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Серебрякова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Муж

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: Серебряков Иван Николаевич

Мать: Серебрякова Елена Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В списке прихожан в 1895 году 14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 95 номер 463
Бракосочетание
03.10.1899 ст.

Муж: Вакуров Иван Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Иван Григорьевич Вакуров - 21 лет холост Невеста: мещанка Екатерина Ивановна Серебрякова - 16 лет девица Поручители: мещане Василий Васильевич Гаврилов, Федор Николаевич Займенцев, Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно
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