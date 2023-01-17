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Серебряков Николай Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.10.1859 ст.

Сын: Серебряков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Александр Иванович Иванов и умершего Красноярского мещанина Ивана Федоровича Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Смерть
Неизвестно
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