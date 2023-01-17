Серебряков Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1859 ст.
Сын: Серебряков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Ильинична
Восприемники: Астраханский мещанин Александр Иванович Иванов и умершего Красноярского мещанина Ивана Федоровича Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Смерть
Неизвестно