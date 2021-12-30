Агапова Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Семейные списки казаков Астраханского казачьего войска отставных 1822 год
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Мартынов Адриан Яковлевич
Отец ребёнка: Мартынов Яков Иванович
Бракосочетание
12.01.1808 ст.
Жених: Красноярский казак Андрей Никитич Агапов вторым браком Невеста: вдова умершего казака Якова Ивановича Мартынова вторым браком https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 210 ном... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1808 ст.
Сын: Агапов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Агапов Андрей Никитич
Восприемник: дьякон Василий Федоров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 208 номер 100
Рождение ребёнка
26.03.1812 ст.
Отец ребёнка: Агапов Андрей Никитич
Восприемник: отставной казак Федор Васильевич Мамутов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 299 номер 28
Рождение ребёнка
08.02.1815 ст.
Отец ребёнка: Агапов Андрей Никитич
Восприемники: Красноярский мещанин Алексей Васильевич Тутаринов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 10
Рождение ребёнка
30.09.1817 ст.
Отец ребёнка: Агапов Андрей Никитич
У отставного казака Андрея Никитича Агапова родился сын Роман Восприемник: Красноярский отставной казак Федя Васильев Метрическая книга о рождении, браке и смерти Владимировского собора села Красный... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1822 ст.
Дочь: Агапова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Агапов Андрей Никитич
Отец: отставной казак Восприемник: мещанина Афанасия Ивановича Попова жена Акулина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 606 номер 5
Смерть
Неизвестно