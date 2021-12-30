Мартынов Адриан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Мартынов Яков Иванович
Мать: Агапова Анна Антоновна
Бракосочетание
10.11.1824 ст.
Жених: Красноярский казак Адриан Яковлевич Мартынов Невеста: дочь умершего мещанина Андрея Михайловича Малютова девица Мария (или Марва) Андреевна Поручители: крестный отец жениха гос. крестьянин Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.
Дочь: Мартынова Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Мартынова (Малютова) Мария Андреевна
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Рождение ребёнка
20.03.1826 ст.
Сын: Мартынов Стефан Адрианович
Мать ребёнка: Мартынова (Малютова) Мария Андреевна
Восприемник: Астраханский гос. крестьянин Тимофей Дорофеевич Потапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 29 номер 43
Бракосочетание
09.11.1830 ст.
Жених: Красноярский служащий казак Адриан Яковлевич Мартынов -26 лет вторым браком Невеста: дочь гос. крестьянки вдовы Вассы(?) Семеновны Никешиной девицей Дарьей Ильиничной 24 лет Поручители: отчим ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1831 ст.
Сын: Мартынов Андрей Адриянович
Мать ребёнка: Мартынова (Никешина) Дарья Ильинична
Восприемники: гос. крестьянин Григорий Иванович Антонов и гос. крестьянина Еремея Шустова жена Прасковья Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 156 номер 46
Смерть
Неизвестно