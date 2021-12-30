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Мартынов Адриан Яковлевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Мартынов Яков Иванович

Мать: Агапова Анна Антоновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1824 ст.

Жена: Мартынова (Малютова) Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Адриан Яковлевич Мартынов Невеста: дочь умершего мещанина Андрея Михайловича Малютова девица Мария (или Марва) Андреевна Поручители: крестный отец жениха гос. крестьянин Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.

Дочь: Мартынова Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Мартынова (Малютова) Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Рождение ребёнка
20.03.1826 ст.

Сын: Мартынов Стефан Адрианович

Мать ребёнка: Мартынова (Малютова) Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Астраханский гос. крестьянин Тимофей Дорофеевич Потапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 29 номер 43
Бракосочетание
09.11.1830 ст.

Жена: Мартынова (Никешина) Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский служащий казак Адриан Яковлевич Мартынов -26 лет вторым браком Невеста: дочь гос. крестьянки вдовы Вассы(?) Семеновны Никешиной девицей Дарьей Ильиничной 24 лет Поручители: отчим ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1831 ст.

Сын: Мартынов Андрей Адриянович

Мать ребёнка: Мартынова (Никешина) Дарья Ильинична

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гос. крестьянин Григорий Иванович Антонов и гос. крестьянина Еремея Шустова жена Прасковья Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 156 номер 46
Смерть
Неизвестно

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