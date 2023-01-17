Мартынова (Малютова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Малютова) Мария Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

?.06.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1824 ст.

Муж: Мартынов Адриан Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Адриан Яковлевич Мартынов Невеста: дочь умершего мещанина Андрея Михайловича Малютова девица Мария (или Марва) Андреевна Поручители: крестный отец жениха гос. крестьянин Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.

Дочь: Мартынова Евдокия Адриановна

Отец ребёнка: Мартынов Адриан Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Рождение ребёнка
20.03.1826 ст.

Сын: Мартынов Стефан Адрианович

Отец ребёнка: Мартынов Адриан Яковлевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Астраханский гос. крестьянин Тимофей Дорофеевич Потапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 29 номер 43
Смерть
?.06.1830
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 25 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 134 номер 53
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