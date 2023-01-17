Мартынова (Малютова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смерти?.06.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1824 ст.
Жених: Красноярский казак Адриан Яковлевич Мартынов Невеста: дочь умершего мещанина Андрея Михайловича Малютова девица Мария (или Марва) Андреевна Поручители: крестный отец жениха гос. крестьянин Иван... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1825 ст.
Дочь: Мартынова Евдокия Адриановна
Отец ребёнка: Мартынов Адриан Яковлевич
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Рождение ребёнка
20.03.1826 ст.
Сын: Мартынов Стефан Адрианович
Отец ребёнка: Мартынов Адриан Яковлевич
Восприемник: Астраханский гос. крестьянин Тимофей Дорофеевич Потапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 29 номер 43
Смерть
?.06.1830
Умерла в возрасте 25 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 134 номер 53