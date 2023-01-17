Мартынова Евдокия Адриановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1825 ст.
Дата смерти16.11.1825 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1825 ст.
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Смерть
16.11.1825 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 723 номер 23