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Мартынова Евдокия Адриановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.08.1825 ст.

Дата смерти

16.11.1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1825 ст.

Отец: Мартынов Адриан Яковлевич

Мать: Мартынова Мария Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского крестьянина Василия Григорьевича Малафеева дочь Любовь Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 705 номер 87
Смерть
16.11.1825 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 723 номер 23
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