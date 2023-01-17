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Куранова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.11.1890 ст.

Дата смерти

25.07.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1890 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Владимирской губернии, Муромского уезда, крестьянин Трофим Симеонович Иванов и Красноярского мещанина Ивана Николаевича Серебрякова жена Елена Романовна (сестра Гликерии Романовны) . Ме... Показать все
Смерть
25.07.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В возрасте 1,5 года умерла от поноса. В это время в Красном Яру от холеры умерло много жителей. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской гу... Показать все
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