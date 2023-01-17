Куранова Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1890 ст.
Дата смерти25.07.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1890 ст.
Восприемники: Владимирской губернии, Муромского уезда, крестьянин Трофим Симеонович Иванов и Красноярского мещанина Ивана Николаевича Серебрякова жена Елена Романовна (сестра Гликерии Романовны) . Ме... Показать все
Смерть
25.07.1892 ст.
В возрасте 1,5 года умерла от поноса. В это время в Красном Яру от холеры умерло много жителей. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской гу... Показать все