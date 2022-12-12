Куранова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1904 ст.
Дата смерти03.10.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1904 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Бутырин и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метрические... Показать все
Смерть
03.10.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Любовь умерла в возрасте 1 год от катара кишок. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1905 г. https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все