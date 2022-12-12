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Куранова Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1904 ст.

Дата смерти

03.10.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1904 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Бутырин и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метрические... Показать все
Смерть
03.10.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Любовь умерла в возрасте 1 год от катара кишок. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1905 г. https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
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