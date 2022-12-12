Малафеева (Куранова) Фотина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева (Куранова) Фотина Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

После 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 28 номер 22... Показать все
Бракосочетание
23.08.1904 ст.

Муж: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
красноярский мещанин Порфирий Иванович Малафеев, ратник ополчения первого разряда 22 года женился на красноярской казачке Фотине Михайловне Курановой 16 лет. Поручители: канцелярский служитель Флор ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.

Дочь: Малафеева Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.

Сын: Малафеев Андрей Порфирьевич

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1910 ст.

Дочь: Малафеева Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка красноярской станицы Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). Слева в последней графе : «Запись сделана со с... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1913 ст.

Дочь: Малафеева Нина Порфирьевна

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская мещанка девица Евфимия Никитична Ситникова. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 7... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1914 ст.

Сын: Малафеев Вячеслав Порфирьевич

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 фа... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.

Сын: Малафеев Петр Порфирьевич

Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы АКВ (Астраханского казачьего войска) Алексей Михайлович Куранов (брат Фотины) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovn... Показать все
Смерть
После 1940
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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