Малафеева (Куранова) Фотина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиПосле 1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1887
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 28 номер 22... Показать все
Бракосочетание
23.08.1904 ст.
красноярский мещанин Порфирий Иванович Малафеев, ратник ополчения первого разряда 22 года женился на красноярской казачке Фотине Михайловне Курановой 16 лет. Поручители: канцелярский служитель Флор ... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1906 ст.
Дочь: Малафеева Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.
Сын: Малафеев Андрей Порфирьевич
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1910 ст.
Дочь: Малафеева Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка красноярской станицы Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). Слева в последней графе : «Запись сделана со с... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1913 ст.
Дочь: Малафеева Нина Порфирьевна
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская мещанка девица Евфимия Никитична Ситникова. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 7... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1914 ст.
Сын: Малафеев Вячеслав Порфирьевич
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 фа... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.
Сын: Малафеев Петр Порфирьевич
Отец ребёнка: Малафеев Порфирий Иванович
Восприемники: казак Красноярской станицы АКВ (Астраханского казачьего войска) Алексей Михайлович Куранов (брат Фотины) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovn... Показать все
Смерть
После 1940