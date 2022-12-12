Малафеев Андрей Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалафеев Андрей Порфирьевич

Малафеев Андрей Порфирьевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.08.1909 ст.

Дата смерти

21.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.

Отец: Малафеев Порфирий Иванович

Мать: Малафеева Фотина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Смерть
21.06.1910 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Андрей умер в возрасте 10 месяцев от катара кишок. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 21 номер 59
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close