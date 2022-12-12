Малафеев Андрей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1909 ст.
Дата смерти21.06.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Иванович Малафеев (брат Порфирия) и Красноярская казачка девица Мария Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-... Показать все
Смерть
21.06.1910 ст.
Андрей умер в возрасте 10 месяцев от катара кишок. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 21 номер 59