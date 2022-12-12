Малафеев Вячеслав Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеев Вячеслав Порфирьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.02.1914 ст.

Дата смерти

24.06.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914 ст.

Отец: Малафеев Порфирий Иванович

Мать: Малафеева Фотина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 фа... Показать все
Смерть
24.06.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Вячеслав умер в возрасте 4 месяцев от поноса. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 34 номер 77
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