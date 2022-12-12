Малафеев Вячеслав Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1914 ст.
Дата смерти24.06.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Владимир Иванович Малафеев (брат Порфирия) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 фа... Показать все
Смерть
24.06.1914 ст.
Вячеслав умер в возрасте 4 месяцев от поноса. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 34 номер 77