Малафеев Петр Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалафеев Петр Порфирьевич

Малафеев Петр Порфирьевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.06.1915 ст.

Дата смерти

Около 1985

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915 ст.

Отец: Малафеев Порфирий Иванович

Мать: Малафеева Фотина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы АКВ (Астраханского казачьего войска) Алексей Михайлович Куранов (брат Фотины) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovn... Показать все
Военная служба
С 1936 по 08.08.1942
Дата призыва: __.__.1936 Смелянский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н Дата призыва: __.__.1936 Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: 1343 стрелковый полк 399 стрелковой д... Показать все
Попал в плен (военное)
08.08.1942
До освобождения из плена считался погибшим. Находился в концлагере в западной Германии. Освобожден солдатами армии США Репатриирован из немецкого плена. В октябре-декабре 1945 года прошел проверку в... Показать все
Бракосочетание
Около 1970

Жена: Мазуренко Антонина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Около 1985
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close