Малафеев Петр Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1915 ст.
Дата смертиОколо 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915 ст.
Восприемники: казак Красноярской станицы АКВ (Астраханского казачьего войска) Алексей Михайлович Куранов (брат Фотины) и казачка девица Зиновия Михайловна Куранова (сестра Фотины). https://rodoslovn... Показать все
Военная служба
С 1936 по 08.08.1942
Дата призыва: __.__.1936 Смелянский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н Дата призыва: __.__.1936 Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: 1343 стрелковый полк 399 стрелковой д... Показать все
Попал в плен (военное)
08.08.1942
До освобождения из плена считался погибшим. Находился в концлагере в западной Германии. Освобожден солдатами армии США Репатриирован из немецкого плена. В октябре-декабре 1945 года прошел проверку в... Показать все
Бракосочетание
Около 1970
Смерть
Около 1985