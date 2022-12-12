Мазуренко Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.06.1923
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 1945
Ефрейтор. 1923 г.р., Астраханская обл., с. Красный Яр. Призвана Красноярским РВК в 1941 г. Проходила службу в 10 отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне
Бракосочетание
Около 1970
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 2000