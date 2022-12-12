Мазуренко Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазуренко Антонина Михайловна

Мазуренко Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.06.1923

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
С 1941 по 1945
Ефрейтор. 1923 г.р., Астраханская обл., с. Красный Яр. Призвана Красноярским РВК в 1941 г. Проходила службу в 10 отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне
Бракосочетание
Около 1970

Муж: Малафеев Петр Порфирьевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Военная награда
06.04.1985
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Около 2000
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close