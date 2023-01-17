Анастасова (Куранова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1899 ст.
Дата смерти27.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1899 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Николай Васильевич Венедиктов и Параскева Александровна Бутурина. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраха... Показать все
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Анастасова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1931
Дочь: Чебыкина Ида Алексеевна
Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Анастасов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович
Смерть
27.09.1979