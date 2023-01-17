Анастасова (Куранова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова (Куранова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.07.1899 ст.

Дата смерти

27.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1899 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Васильевич Венедиктов и Параскева Александровна Бутурина. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраха... Показать все
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Анастасов Алексей Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Анастасова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1931

Дочь: Чебыкина Ида Алексеевна

Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Анастасов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Анастасов Алексей Михайлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
27.09.1979
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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