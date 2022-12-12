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Анастасов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

20.02.1933

Дата смерти

19.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933

Отец: Анастасов Алексей Михайлович

Мать: Анастасова Евдокия Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
1956

Жена: Анастасова Нина Ульяновна

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1957

Сын: Анастасов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасова Нина Ульяновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1963

Сын: Анастасов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Анастасова Нина Ульяновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
19.07.1986
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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