Анастасов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1933
Дата смерти19.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1933
Бракосочетание
1956
Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1957
Сын: Анастасов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Анастасова Нина Ульяновна
Рождение ребёнка
29.03.1963
Сын: Анастасов Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Анастасова Нина Ульяновна
Смерть
19.07.1986