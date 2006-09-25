Анастасова (Хальцева) Нина Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова (Хальцева) Нина Ульяновна

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Место рождения

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.12.1936

Дата смерти

25.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1936

Отец: Хальцев Ульян Фомич

Мать: не указана

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1956

Муж: Анастасов Юрий Алексеевич

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1957

Сын: Анастасов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Анастасов Юрий Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.03.1963

Сын: Анастасов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Анастасов Юрий Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
25.09.2006
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