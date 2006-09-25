Анастасова (Хальцева) Нина Ульяновна
Место рождения
Дата рождения15.12.1936
Дата смерти25.09.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1936
Отец: Хальцев Ульян Фомич
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
26.09.1957
Сын: Анастасов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Анастасов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1963
Сын: Анастасов Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Анастасов Юрий Алексеевич
Смерть
25.09.2006