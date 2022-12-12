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Хальцев Ульян Фомич

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Место рождения

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Национальность: белорус. Родители переселенцы из Беларуси.
Военная служба
С 1918 по 1921
Служба в Красной Армии. Участник Гражданской войны
Рождение ребёнка
15.12.1936

Дочь: Анастасова Нина Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
С 1939 по 1959
Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Первый председатель Выезжелогского сельсовета https://vlogsa.ru/51-2/
Призыв на военную службу
12.03.1942
Призван Манским РВК, Красноярского края Участие В Великой Отечественной войне с марта 1942.
Военная служба
С 12.03.1942 по 1945
гвардии ефрейтор, телефонист 47 гвардейского отдельного батальона связи 2 гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Боевой путь: декабрь 1942 Грозный (получил первую ме... Показать все
Военная награда
24.12.1942
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Медаль «За отвагу» 25.08.1942 г. в боях за высоту 910 тов. Хальцев дежурил на контрольной телефонной станции. К контрольной станции вплотную приблизились фашистские автоматчики. Но тов. Хальцев не бро... Показать все
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа»
Военная награда
31.03.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
03.10.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1971
Выезжий Лог, Манский муниципальный район, Красноярский край
Умер осенью 1971 года или весной 1972 года
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