Хальцев Ульян Фомич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Национальность: белорус. Родители переселенцы из Беларуси.
Военная служба
С 1918 по 1921
Служба в Красной Армии. Участник Гражданской войны
Рождение ребёнка
15.12.1936
Дочь: Анастасова Нина Ульяновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1939 по 1959
Первый председатель Выезжелогского сельсовета https://vlogsa.ru/51-2/
Призыв на военную службу
12.03.1942
Призван Манским РВК, Красноярского края Участие В Великой Отечественной войне с марта 1942.
Военная служба
С 12.03.1942 по 1945
гвардии ефрейтор, телефонист 47 гвардейского отдельного батальона связи 2 гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Боевой путь: декабрь 1942 Грозный (получил первую ме... Показать все
Военная награда
24.12.1942
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Медаль «За отвагу» 25.08.1942 г. в боях за высоту 910 тов. Хальцев дежурил на контрольной телефонной станции. К контрольной станции вплотную приблизились фашистские автоматчики. Но тов. Хальцев не бро... Показать все
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа»
Военная награда
31.03.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
21.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
03.10.1946
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1971
Умер осенью 1971 года или весной 1972 года