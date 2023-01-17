Столяренко (Куранова) Таисия Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1907 ст.
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михелев и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область