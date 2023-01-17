Столяренко (Куранова) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяренко (Куранова) Таисия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.05.1907 ст.

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михелев и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяренко Яков Трифонович

Смерть
Около 1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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