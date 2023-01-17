Куранов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.11.1897 ст.
Дата смерти15.08.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1897 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Иван Николаевич Бутырин и Елена Романовна Серебрякова. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губерн... Показать все
Смерть
15.08.1898 ст.