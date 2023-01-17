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Куранов Андрей Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.11.1897 ст.

Дата смерти

15.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1897 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Иван Николаевич Бутырин и Елена Романовна Серебрякова. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губерн... Показать все
Смерть
15.08.1898 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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