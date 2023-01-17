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Куранов Алексей Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.02.1896 ст.

Дата смерти

14.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Николай Романович Агапов (брат Гликерии Романовны и Красноярская мещанка Мария Андреевна Тарасова.) Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красн... Показать все
Образование
Около 1910
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Образование 5 классов
Военная служба
05.08.1941
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Место рождения Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр Дата и место призыва Красноярский РВК, Астраханская обл., Красноярский р-н Последнее место службы п/п 07930 Воинское звание красноарме... Показать все
Бракосочетание
До 1941

Жена: Куранова Лидия Ильинична

Смерть
14.01.1944
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Причина выбытия: умер от болезни ( дистрофия миокардита) Первичное место захоронения: Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки, Казанское кладбище https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=... Показать все
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