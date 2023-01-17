Куранов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.02.1896 ст.
Дата смерти14.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1896 ст.
Восприемники: Красноярский казак Николай Романович Агапов (брат Гликерии Романовны и Красноярская мещанка Мария Андреевна Тарасова.) Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красн... Показать все
Образование
Около 1910
Образование 5 классов
Военная служба
05.08.1941
Место рождения Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр Дата и место призыва Красноярский РВК, Астраханская обл., Красноярский р-н Последнее место службы п/п 07930 Воинское звание красноарме... Показать все
Бракосочетание
До 1941
Жена: Куранова Лидия Ильинична
Смерть
14.01.1944
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Причина выбытия: умер от болезни ( дистрофия миокардита) Первичное место захоронения: Калининская обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки, Казанское кладбище https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=... Показать все