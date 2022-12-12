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Куранова Мария Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.02.1893 ст.

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1893 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Степанович Тарасов и Елена Романовна Серебрякова (сестра Гликерии Романовны). Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярс... Показать все
Смерть
Около 1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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