Куранова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1893 ст.
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1893 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Степанович Тарасов и Елена Романовна Серебрякова (сестра Гликерии Романовны). Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярс... Показать все
Смерть
Около 1970
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область