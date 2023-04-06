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Федоров Михаил Семенович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Жена: Федорова Мария Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Михаил Семенович Федоров - 23 лет Невеста: казачка Мария Михайловна Куранова -19 лет (без 15 дней) Поручители: мещане Василий Егорович Займенцев, Андрей Иванович Куранов, Иван Андрееви... Показать все
Смерть
Неизвестно
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