Федоров Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
Жених: мещанин Михаил Семенович Федоров - 23 лет Невеста: казачка Мария Михайловна Куранова -19 лет (без 15 дней) Поручители: мещане Василий Егорович Займенцев, Андрей Иванович Куранов, Иван Андрееви... Показать все
Смерть
Неизвестно