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Куранова Анна Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.12.1905 ст.

Дата смерти

21.09.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Гликерия Романовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михель и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Смерть
21.09.1906 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Анна умерла в возрасте 9 месяцев от острого катара желудка. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1906 г. https://rodoslovna... Показать все
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