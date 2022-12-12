Куранова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1905 ст.
Дата смерти21.09.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михель и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Смерть
21.09.1906 ст.
Анна умерла в возрасте 9 месяцев от острого катара желудка. Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1906 г. https://rodoslovna... Показать все