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Аким Антипов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.09.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1841 г.р.

Дети

1845 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1854 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.09.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
01.09.1819 ст.

Отец: Антип Иевлев

Мать: Домна Кондратова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1843 ст.

Жена: Елена Константинова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1845 ст.

Сын: Кирилл Акимов

Мать ребёнка: Елена Константинова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
20.07.1845 ст.

Жена: Ефимия Васильева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Павел Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Анисья Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Ферапонт Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1857 ст.

Сын: Ферапонт Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.

Сын: Антон Акимов

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1862 ст.

Дочь: Ефросинья Акимова

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Жена: Ксения Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1867 ст.

Сын: Николай Акимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1868 ст.

Дочь: Ксения Акимова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1871 ст.

Сын: Прокофий Акимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.

Сын: Аким Акимов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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