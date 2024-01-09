Аким Антипов
Место рождения
Дата рождения01.09.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Крещение
01.09.1819 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
01.09.1819 ст.
Отец: Антип Иевлев
Мать: Домна Кондратова
Бракосочетание
08.01.1843 ст.
Жена: Елена Константинова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1845 ст.
Сын: Кирилл Акимов
Мать ребёнка: Елена Константинова
Бракосочетание
20.07.1845 ст.
Жена: Ефимия Васильева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Павел Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Анисья Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Ферапонт Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
?.05.1857 ст.
Сын: Ферапонт Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.
Сын: Антон Акимов
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
20.09.1862 ст.
Дочь: Ефросинья Акимова
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Жена: Ксения Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1867 ст.
Сын: Николай Акимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1868 ст.
Дочь: Ксения Акимова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1871 ст.
Сын: Прокофий Акимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.
Сын: Аким Акимов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно