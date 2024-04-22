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Елена Константинова

Место рождения

Малоиванцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

20.03.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоиванцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1843 ст.

Муж: Аким Антипов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1845 ст.

Сын: Кирилл Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
20.03.1845 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от родов
Похороны
22.03.1845 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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