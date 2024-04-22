Елена Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смерти20.03.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Бракосочетание
08.01.1843 ст.
Муж: Аким Антипов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.03.1845 ст.
Сын: Кирилл Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1845 ст.
Причина смерти: от родов
Похороны
22.03.1845 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя