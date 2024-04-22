Кирилл Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Акимов

Кирилл Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.03.1845 ст.

Дата смерти

25.03.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1845 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Елена Константинова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
17.03.1845 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
25.03.1845 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от «ничатного рождения»
Похороны
27.03.1845 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close