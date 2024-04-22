Аким Акимов
Место рождения
Дата рождения27.02.1873 ст.
Дата смерти27.02.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1873 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ксения Иванова
Крещение
27.02.1873 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1873 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
28.02.1873 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя