Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти27.03.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Муж: Аким Антипов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1867 ст.
Сын: Николай Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
04.04.1868 ст.
Дочь: Ксения Акимова
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
02.07.1871 ст.
Сын: Прокофий Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
27.02.1873 ст.
Сын: Аким Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1873 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
29.03.1873 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя