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Николай Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.05.1867 ст.

Дата смерти

12.07.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1867 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ксения Иванова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антипов, Анисья Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
12.07.1867 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.07.1867 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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