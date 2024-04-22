Николай Акимов
Место рождения
Дата рождения02.05.1867 ст.
Дата смерти12.07.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1867 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ксения Иванова
Крещение
02.05.1867 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антипов, Анисья Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1867 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
15.07.1867 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя