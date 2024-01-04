Ксения Акимова
Место рождения
Дата рождения04.04.1868 ст.
Дата смерти06.04.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1868 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ксения Иванова
Крещение
05.04.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1868 ст.
Причина смерти: вследствии слабости от преждевременного рождения
Похороны
08.04.1868 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя