Ефросинья Акимова
Место рождения
Дата рождения20.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1862 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ефимия Васильева
Крещение
23.09.1862 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
13.04.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Иванов
Место жительства
Около 1881 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно