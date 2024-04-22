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Ефросинья Акимова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1862 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
23.09.1862 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
13.04.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Иванов
Место жительства
Около 1881 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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