Ефимия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти13.06.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Бракосочетание
20.07.1845 ст.
Муж: Аким Антипов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Павел Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Анисья Акимова
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Ферапонт Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
?.05.1857 ст.
Сын: Ферапонт Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.
Сын: Антон Акимов
Отец ребёнка: Аким Антипов
Рождение ребёнка
20.09.1862 ст.
Дочь: Ефросинья Акимова
Отец ребёнка: Аким Антипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.06.1865 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.06.1865 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя