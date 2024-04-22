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Ефимия Васильева

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

13.06.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1854 г.р.
1857 г.р.
1859 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
20.07.1845 ст.

Муж: Аким Антипов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Павел Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Анисья Акимова

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Ферапонт Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1857 ст.

Сын: Ферапонт Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.

Сын: Антон Акимов

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1862 ст.

Дочь: Ефросинья Акимова

Отец ребёнка: Аким Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
13.06.1865 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
15.06.1865 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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