Ферапонт Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти09.05.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ефимия Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1857 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
11.05.1857 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя