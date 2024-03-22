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Ферапонт Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

09.05.1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
09.05.1857 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
11.05.1857 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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