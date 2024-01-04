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Антон Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.01.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1859 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
11.01.1859 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.06.1882 ст.

Жена: Агриппина Михайлова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
До ?.06.1882 ст.
Род войск: 21-й пехотный Муромский полк Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.

Сын: Константин Антонов

Мать ребёнка: Агриппина Михайлова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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