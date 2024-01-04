Антон Акимов
Место рождения
Дата рождения10.01.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1859 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ефимия Васильева
Крещение
11.01.1859 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.06.1882 ст.
Жена: Агриппина Михайлова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Военная служба
До ?.06.1882 ст.
Род войск: 21-й пехотный Муромский полк Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.
Сын: Константин Антонов
Мать ребёнка: Агриппина Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно