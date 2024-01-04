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Константин Антонов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.05.1884 ст.

Дата смерти

23.07.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1884 ст.

Отец: Антон Акимов

Мать: Агриппина Михайлова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
15.05.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
23.07.1884 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
25.07.1884 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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