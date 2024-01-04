Константин Антонов
Место рождения
Дата рождения14.05.1884 ст.
Дата смерти23.07.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1884 ст.
Отец: Антон Акимов
Мать: Агриппина Михайлова
Крещение
15.05.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1884 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
25.07.1884 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя