Агриппина Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Бракосочетание
30.06.1882 ст.
Муж: Антон Акимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.
Сын: Константин Антонов
Отец ребёнка: Антон Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно