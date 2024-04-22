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Агриппина Михайлова

Место рождения

Копцево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копцево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.06.1882 ст.

Муж: Антон Акимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1884 ст.

Сын: Константин Антонов

Отец ребёнка: Антон Акимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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