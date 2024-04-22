Ферапонт Акимов
Место рождения
Дата рождения?.05.1857 ст.
Дата смерти13.03.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1857 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ефимия Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1858 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
15.03.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя