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Ферапонт Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

?.05.1857 ст.

Дата смерти

13.03.1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1857 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
13.03.1858 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
15.03.1858 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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