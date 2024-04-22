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Иван Акимов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

Около 1854 г.р.
Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: Аким Антипов

Мать: Ефимия Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Восприемник
05.04.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ксения Акимова
Бракосочетание
09.01.1874 ст.

Жена: Феврония Архипова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1879 ст.

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Феврония Архипова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Феврония Архипова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
30.06.1882 ст.

Жена: Степанида Васильева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
он - вторым браком, она - первым
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Степанида Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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