Иван Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Отец: Аким Антипов
Мать: Ефимия Васильева
Восприемник
05.04.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ксения Акимова
Бракосочетание
09.01.1874 ст.
Жена: Феврония Архипова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1879 ст.
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Феврония Архипова
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Феврония Архипова
Бракосочетание
30.06.1882 ст.
Жена: Степанида Васильева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
он - вторым браком, она - первым
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Степанида Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно