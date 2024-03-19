Степанида Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Бракосочетание
30.06.1882 ст.
Муж: Иван Акимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
он - вторым браком, она - первым
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно