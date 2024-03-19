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Степанида Васильева

Место рождения

Воронцова, Моревская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцова, Моревская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
30.06.1882 ст.

Муж: Иван Акимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
он - вторым браком, она - первым
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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