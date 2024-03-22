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Мария Иванова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.03.1884 ст.

Дата смерти

07.01.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1884 ст.

Отец: Иван Акимов

Мать: Степанида Васильева

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
20.03.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
07.01.1885 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
09.01.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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