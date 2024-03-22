Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения20.03.1884 ст.
Дата смерти07.01.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1884 ст.
Отец: Иван Акимов
Мать: Степанида Васильева
Крещение
20.03.1884 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1885 ст.
Похороны
09.01.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя