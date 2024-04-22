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Иван Иванов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.04.1881 ст.

Дата смерти

05.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.

Отец: Иван Акимов

Мать: Феврония Архипова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
13.04.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ефросинья Акимова
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
05.08.1881 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.08.1881 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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