Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения12.04.1881 ст.
Дата смерти05.08.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.
Отец: Иван Акимов
Мать: Феврония Архипова
Крещение
13.04.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ефросинья Акимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1881 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.08.1881 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя