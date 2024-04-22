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Феврония Архипова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

05.06.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: Архип Федосеев

Мать: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.01.1874 ст.

Муж: Иван Акимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1879 ст.

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
05.06.1882 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: во время родов
Похороны
07.06.1882 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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