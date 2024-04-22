Феврония Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти05.06.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: Архип Федосеев
Мать: Ефимия Антонова
Бракосочетание
09.01.1874 ст.
Муж: Иван Акимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1879 ст.
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1882 ст.
Причина смерти: во время родов
Похороны
07.06.1882 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя