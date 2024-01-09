Ефимия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

06.05.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.
1858 г.р.
1858 г.р.
1859 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Иван Архипов

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Феврония Архипова

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Дочь: Ксения Архипова

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Сын: Ефрем Архипов

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.

Сын: Поликарп Архипов

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1861 ст.

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип Федосеев

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Федосеев

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
06.05.1863 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
08.05.1863 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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