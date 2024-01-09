Ефимия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смерти06.05.1863 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Иван Архипов
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Феврония Архипова
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Дочь: Ксения Архипова
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Сын: Ефрем Архипов
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.
Сын: Поликарп Архипов
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Рождение ребёнка
03.09.1861 ст.
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип Федосеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Федосеев
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1863 ст.
Причина смерти: от горячки
Похороны
08.05.1863 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя