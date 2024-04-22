Поликарп Архипов
Место рождения
Дата рождения15.02.1859 ст.
Дата смерти17.01.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1859 ст.
Отец: Архип Федосеев
Мать: Ефимия Антонова
Крещение
15.02.1859 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1862 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
19.01.1862 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя