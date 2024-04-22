Архип Федосеев
Место рождения
Дата рождения12.02.1829 ст.
Дата смерти01.02.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1829 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Федосья Иванова
Крещение
13.02.1829 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Иван Архипов
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Феврония Архипова
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Дочь: Ксения Архипова
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.
Сын: Ефрем Архипов
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.
Сын: Поликарп Архипов
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Рождение ребёнка
03.09.1861 ст.
Дочь: Анна Архипова
Мать ребёнка: Ефимия Антонова
Бракосочетание
19.02.1864 ст.
Жена: Наталья Васильева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.
Дочь: Пелагея Архипова
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Антонова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1904 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
03.02.1904 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя