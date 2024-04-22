Архип Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхип Федосеев

Архип Федосеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.02.1829 ст.

Дата смерти

01.02.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.
Около 1830 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.
1858 г.р.
1858 г.р.
1859 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1829 ст.

Отец: Федосей Иванов

Мать: Федосья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
13.02.1829 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Иван Архипов

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Феврония Архипова

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Дочь: Ксения Архипова

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1858 ст.

Сын: Ефрем Архипов

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1859 ст.

Сын: Поликарп Архипов

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1861 ст.

Дочь: Анна Архипова

Мать ребёнка: Ефимия Антонова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
19.02.1864 ст.

Жена: Наталья Васильева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1865 ст.

Дочь: Пелагея Архипова

Мать ребёнка: Наталья Васильева

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Антонова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
01.02.1904 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
03.02.1904 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close