Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1820 ст.

Дочь: Анна Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1826 ст.

Дочь: Елена Федосеева

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.

Сын: Архип Федосеев

Отец ребёнка: Федосей Иванов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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