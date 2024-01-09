Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1820 ст.
Дочь: Анна Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1826 ст.
Дочь: Елена Федосеева
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1829 ст.
Сын: Архип Федосеев
Отец ребёнка: Федосей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно