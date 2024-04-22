Елена Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федосеева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.07.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1826 ст.

Отец: Федосей Иванов

Мать: Федосья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
06.07.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Федоров

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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