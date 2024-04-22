Елена Федосеева
Место рождения
Дата рождения05.07.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1826 ст.
Отец: Федосей Иванов
Мать: Федосья Иванова
Крещение
06.07.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Федоров
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно